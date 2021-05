Alabama verbiedt vaccinatiepaspoort als verplicht toegangsmiddel

Onderwijsinstellingen in Alabama mogen van studenten wel vragen om bewijzen van vaccinaties, maar niet specifiek voor een Covid-19-vaccin. Het gaat alleen specifiek om vaccinaties die een institutie al op 1 januari 2021 vereiste, zoals inentingen tegen de mazelen en polio. Studenten die om medische of religieuze redenen niet zijn gevaccineerd, zijn uitgezonderd van die regel.

Amerikaanse autoriteiten menen dat vaccinatieweigering een obstakel is in de strijd tegen Covid-19. De regering van president Joe Biden is echter tegen het verplichten van vaccinpaspoorten om mensen aan te moedigen een prik te halen. Het Witte Huis is wel in gesprek met Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen over hoe zij vaccinpaspoorten kunnen toepassen om de internationale luchtvaart veiliger te maken.

In de Verenigde Staten is inmiddels ongeveer 43 procent van de bevolking gevaccineerd tegen het coronavirus. Eerder deze maand kondigde de gezondheidsdienst CDC aan dat ingeënte Amerikanen in de meeste gevallen geen mondkapjes meer hoeven te dragen of afstand hoeven te houden tot andere mensen.