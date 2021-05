Informateur Hamer ontvangt directeuren planbureaus

Kim Putters (SCP) sprak ook al met de vorige informateur, Herman Tjeenk Willink. Pieter Hasekamp (CPB) en Hans Mommaas (PBL) schuiven voor het eerst aan de informatietafel aan.

Hamer sprak afgelopen week met de leiders van alle achttien politieke partijen in de Tweede Kamer. Deze week wil ze in 'clusters' met groepjes partijen gaan praten, in verschillende samenstellingen. Hamer denkt niet dat alle partijen weer aan zullen schuiven, maar zei vrijdag wel te verwachten dat zeker tien partijen nog in de running zullen zijn voor de vervolggesprekken.