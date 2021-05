Meer dan 200 gewonden door treinbotsing in Maleisië

De Maleisische minister van Transport, Wee Ka Siong, zei dat een van de treinen bezig was met een testrit toen die ondergronds botste op de andere trein met aan boord 238 passagiers. 213 inzittenden liepen verwondingen op. Premier Muhyiddin Yassin heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar het ongeluk.

Wee zei dat de crash de eerste was sinds het lightrailsysteem in 1998 in werking is gesteld. In de afgelopen jaren is er echter wel een aantal kleinere ongevallen geweest, waaronder het ontsporen van rijtuigen. Daarbij raakte een aantal passagiers lichtgewond.