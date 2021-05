Melbourne voert weer coronaregels in na nieuwe uitbraak

Voor Melbourne en de rest van de Australische staat Victoria gelden vanaf dinsdag weer extra coronamaatregelen. Aanleiding hiervoor is een nieuwe uitbraak waarvan nog niet duidelijk is hoe iedereen besmet is geraakt. Om die reden is ook de reisbubbel tussen Nieuw-Zeeland en de staat Victoria drie dagen gepauzeerd.

Inwoners moeten de komende anderhalve week onder meer mondkapjes dragen in hotels, restaurants en op andere binnenlocaties. Ook wordt het aantal bezoekers thuis en het aantal gasten van privébijeenkomsten op publieke locaties beperkt. Verder zijn duizenden mensen opgeroepen in quarantaine te gaan en zich te laten testen.

In twee dagen zijn in Victoria negen besmettingen met het coronavirus vastgesteld. De geïnfecteerde personen behoren tot drie huishoudens van dezelfde familie. De besmettingen zijn terug te leiden naar een van hen, aldus de autoriteiten, maar het is niet duidelijk hoe die persoon besmet is geraakt.

Het gaat om een persoon die onlangs in het buitenland is geweest, maar pas na de verplichte quarantaine positief was getest. Australia zit al ruim een jaar grotendeels op slot. Alleen een kleine groep reizigers mag het land in, maar zij moeten bij aankomst wel in een hotel in quarantaine. Door de grenzen te sluiten en strenge maatregelen in te voeren, zijn in Australië maar iets meer dan 30.000 besmettingen en 910 sterfgevallen.