Vonovia neemt Deutsche Wonen over in grootste Duitse vastgoeddeal

Vastgoedbedrijf Vonovia is er na een jarenlange strijd in geslaagd om branchegenoot Deutsche Wohnen in handen te krijgen. De grootste overname in de Duitse vastgoedsector ooit heeft een waarde van 19 miljard euro. De twee grootste verhuurders van Duitsland beheren samen meer dan een half miljoen appartementen.

De bedrijven verwachten per jaar 105 miljoen euro aan kosten te besparen door hun portefeuilles gezamenlijk te beheren. Vijf jaar geleden mislukte een overnamepoging van Vonovia nog. Toen stuitte het op verzet van aandeelhouders van Deutsche Wohnen.

Duitse vastgoedbedrijven hebben de afgelopen jaren veel kritiek gehad vanwege hoge huurprijzen, vooral in de hoofdstad Berlijn. Het linkse bestuur van de Duitse hoofdstad had vorig jaar een ‘huurplafond’ van vijf jaar afgekondigd om de huurprijzen over die periode te bevriezen. De huren stijgen al jaren sterk in Berlijn, in de jaren 2013 - 2019 met 27 procent in nieuwe huurcontracten, schreef de Berliner Morgenpost.

Deutsche Wonen heeft in Berlijn veel appartementen. Om steun te krijgen van de lokale autoriteiten voor de overname geven de bedrijven Berlijn de optie om ‘een significant aantal’ woningen te kopen.