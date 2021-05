Aantal dagelijkse besmettingen in India zakt onder 200.000

In India zijn in het afgelopen etmaal 196.427 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, heeft het Indiase ministerie van Volksgezondheid dinsdagochtend gemeld. Dat is het laagste aantal besmettingen binnen een etmaal sinds 14 april.

Het totale aantal besmettingen in India is gestegen naar bijna 27 miljoen. Daarmee staat het land op plek twee wereldwijd en moet het alleen de VS voor laten gaan. Daar zijn ruim 33 miljoen inwoners besmet geraakt.

Het aantal registreerde sterfgevallen in India als gevolg van het longvirus steeg de afgelopen 24 uur met 3511 en komt sinds het begin van de pandemie uit op 307.231. India telt na de Verenigde Staten en Brazilië de meeste coronadoden. De afgelopen twee weken stierven ongeveer 50.000 inwoners aan de gevolgen van Covid-19.

De Indiase hoofdstad New Delhi meldde zondag dat het vanaf volgende week de lockdown versoepelt als het aantal coronabesmettingen blijft afnemen. De hoofdstad ging op 20 april in lockdown. Het aantal besmettingen dat er wordt vastgesteld, daalt al enige weken. Het percentage positieve uitslagen onder de geteste mensen ligt momenteel onder de 2,5 procent. Dat was vorige maand maar liefst 36 procent, aldus de lokale autoriteiten.