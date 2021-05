‘Energiekosten stijgen mogelijk met 200 euro op jaarbasis’

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Dat komt onder meer door het koude voorjaar en de CO2-prijzen die recentelijk flink zijn opgelopen, schrijft De Telegraaf dinsdag. De afgelopen vier maanden zijn de stroomprijzen met 22 procent gestegen en de gasprijzen met 19 procent. Volgens Ben Woldring, oprichter van prijsvergelijkingssite Gaslicht.com, is een nieuw energiecontract tegen vaste tarieven hierdoor al 125 euro duurder geworden. Bovendien zullen de prijzen waarschijnlijk nog verder toenemen, tot mogelijk 200 euro per jaar voor een gemiddeld huishouden.

‘De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de energieprijzen het afgelopen jaar historisch laag waren. Maar inmiddels is die prijs, net als aan de benzinepomp, explosief gestegen. De energieprijzen zitten in de lift en de verwachting is dat de prijzen nog verder omhoog gaan’, aldus Woldring in De Telegraaf.

Vooral april en mei waren veel kouder dan normaal voor de tijd van het jaar. Hierdoor steeg het gasverbruik. Bovendien zijn de prijzen van CO2-emissierechten recentelijk flink opgelopen. ‘Het recht om CO2 uit te mogen stoten wordt daardoor duurder, wat energieleveranciers doorberekenen in de energieprijzen’, legt Woldring uit.

Woldring verwacht dat de prijzen per 1 juli nog verder zullen stijgen, omdat dan de variabele tarieven worden aangepast. ‘De variabele tarieven zullen de huidige stijgende trend gaan volgen, voor een gemiddeld huishouden zal dat voor een forse stijging zorgen van circa 200 euro op jaarbasis.’