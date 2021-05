OM komt met strafeisen in liquidatieproces

In de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp presenteert het Openbaar Ministerie dinsdag het bewijsmateriaal tegen een vermeende moordbende. De aanklacht omvat drie voltooide moorden en twee voorgenomen moorden.

Er staan in totaal negen verdachten terecht in de leeftijd van 27 tot 44 jaar. Zij worden allen verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Daarnaast staat een aantal van hen terecht voor (voorgenomen) liquidaties in Amsterdam en de Zaanstreek. De feiten deden zich voor in 2014 en 2015.

De organisatie zou in wisselende samenstelling hebben geopereerd en verantwoordelijk zijn voor de moorden op Alex Gillis (30) in Zaandam, de geruchtmakende vergismoord op de eveneens 30-jarige Stefan Regalo Eggermont in Amsterdam en de liquidatie van Massod Amin Hosseini (26) in Amsterdam-Osdorp. Hosseini zou de uitvoerder zijn geweest van de moorden op Gillis en Eggermont en vervolgens in ongenade zijn gevallen. Hij werd in september 2014 geliquideerd.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn de misdrijven te plaatsen in ‘een breder onderwereldconflict’ waaruit vanaf 2012 een golf aan dodelijk geweld is voortgevloeid. Justitie linkt de bende aan de in 2014 doodgeschoten crimineel Gwenette Martha, destijds een spil in de Amsterdamse onderwereld. De groepering zou bezig zijn geweest met het afwerken van een dodenlijst.

De 33-jarige Iliass K. is de hoofdverdachte in het complex aan beschuldigingen. In het gros daarvan wordt hem een organiserende rol toegedicht. K. bleef tot nu toe hardnekkig zwijgen in de strafzaak.

Voor het proces zijn zestien zittingsdagen uitgetrokken, waarvan nu zeven achter de rug zijn. De uitspraak staat gepland op 30 augustus.