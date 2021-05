Rechtbank besluit over impasse na boycot in zaak Martien R.

De rechtbank in Den Bosch neemt dinsdag een besluit over de ontstane impasse in de zaak tegen vermeend drugs- en wapenhandelaar Martien R. uit Oss. De meeste van de vijftien verdachten en hun advocaten hebben vrijdag besloten het proces verder te boycotten. Ze vrezen een oneerlijk proces.

Hoe de zaak nu verder moet is onduidelijk. De rechtbank zei vrijdag dat hij al zijn besluiten ‘weloverwogen heeft genomen’ en dus niet zelf opstapt. Advocaat Jan-Hein Kuijpers van R. zei dat hij niet met een wrakingsverzoek zou vragen om andere rechters, omdat zo’n verzoek het juridisch niet zou halen. De zaak zonder verdachten behandelen is ook lastig, zei de rechter: ‘De rechtbank ging altijd uit van berechting in aanwezigheid van de verdachte. Het is wenselijk de kant van de verdachte te horen.’

Martien R. besloot er vrijdag de brui aan te geven, nadat de rechter donderdag extra verhoren van politieagenten tegenhield. Die hadden volgens R. en zijn medeverdachten nogmaals gehoord moeten worden over de grootscheepse afluisteractie tussen maart 2018 en oktober 2019. Daarbij ging de politie in de ogen van de verdediging haar boekje te buiten. De rechtbank vond echter dat de politiemensen al voldoende waren gehoord.

Justitie wrijft R. het leiden van een crimineel familienetwerk aan dat vanaf 2018 op grote schaal handelde in cocaïne en wapens. R. ontkent dat.

Voor het proces was twee maanden uitgetrokken.