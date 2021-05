Witwaszaak tegen ‘telefoonleverancier van onderwereld’ van start

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen Danny M., ook wel bekend als de telefoonleverancier van de onderwereld, gaat dinsdag van start bij de rechtbank in Rotterdam. De man wordt onder meer verdacht van het plegen van belasting- en witwasfraude voor bijna drie miljoen euro.

De fraude heeft hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) gepleegd van 2013 tot 2016 met zijn bedrijf Ennetcom. M. leverde zogeheten ‘onkraakbare’ cryptotelefoons die populair zijn onder criminelen.

In 2016 is justitie erin geslaagd Ennetcom te ontmantelen en de door M. verkochte cryptotelefoons te kraken. Inzage in de ongeveer 3,6 miljoen versleutelde berichten leidde tot tal van strafzaken tegen (top)criminelen.

Zelf wordt M. verdacht van witwassen en het voorhanden hebben van een vuurwapen. Ook staat in de tenlastelegging dat hij sporen van misdrijven, die te vinden zouden zijn via Ennetcom, heeft gewist voor criminelen.

Vanwege het kraken van de versleutelde berichten is de Nijmegenaar doelwit geworden van criminelen. In 2016 is het huis van een van zijn buren beschoten. Volgens de politie waren de kogels eigenlijk bedoeld voor M. Burgemeester Hubert Bruls besloot de man destijds uit huis te zetten.

Voor de zaak staan ook op 26 en 27 mei en 1, 2 en 8 juni zittingen gepland.