Burgemeesters praten over mogelijk meer versoepelingen

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio praten dinsdag over mogelijk meer versoepelingen in het coronabeleid. Ze nemen de actuele besmettingscijfers door en kijken hoe het gaat nu er al wat meer vrijheden zijn. Justitieminister Ferd Grapperhaus schuift aan bij het Veiligheidsberaad in Utrecht.