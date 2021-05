Biden veroordeelt ingreep Wit-Rusland en arrestatie Protasevitsj

‘Dit schandalige incident en de video die Protasevitsj onder dwang lijkt te hebben gemaakt, zijn beschamende aanvallen op zowel politieke dissidenten als de persvrijheid’, zei Biden. Hij doelde daarmee op een Wit-Russische tv-uitzending waarin de activist zegt mee te werken met de autoriteiten en erkent dat hij betrokken was bij de organisatie van grootscheepse protesten in de Wit-Russische hoofdstad Minsk tegen de regering van president Aleksandr Loekasjenko.

De Europese Unie had eerder al de vrijlating geëist van de activist en zijn Russische vriendin Sofia Sapega en de Wit-Russische actie ‘met klem’ veroordeeld. Op een top in Brussel zijn de leiders eensgezind dat het bestaande sanctiepakket tegen 88 personen, onder wie president Loekasjenko en zeven organisaties, moet worden uitgebreid. Ze hebben de Europese Commissie ook gevraagd zo snel mogelijk met voorstellen te komen voor nieuwe, economische strafmaatregelen.

Biden zegt blij te zijn met de nieuwe maatregelen die de EU wil nemen en heeft zijn adviseurs opgeroepen ‘passende opties te ontwikkelen om de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen’.

Bidens nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan sprak in een telefoongesprek met de verbannen Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja de ‘krachtige steun van de Verenigde Staten voor de eisen van het Wit-Russische volk voor democratie, mensenrechten en fundamentele vrijheden’ uit, aldus het Witte Huis.

Sullivan zei dat de VS, in samenwerking met de Europese Unie en andere bondgenoten, de Wit-Russische regering verantwoordelijk zullen houden voor de onderschepping van het Ryanair-vliegtuig en de aanhouding van Protasevitsj, zo staat in een verklaring.