Aruba heft avondklok na bijna vijf maanden op

De regering van Aruba heft vanaf dinsdag de avondklok op die was ingesteld op 29 december vorig jaar. Ook de gebiedsverboden, onder meer voor het strand, worden opgeheven. Dat heeft minister-president Evelyn Wever-Croes maandag bekendgemaakt.

De avondklok was de afgelopen weken al ingekort en gold nog van middernacht tot 04.30 uur. Restaurants en uitgaansgelegenheden moeten wel nog steeds om 23.00 de deuren sluiten, alleen casino’s mogen openblijven tot 01.00 uur.

Het aantal coronabesmettingen op Aruba is fors gedaald in de afgelopen weken. Op zaterdag kende het eiland, met zo’n 100.000 inwoners, zeventig actieve coronabesmettingen. Daarvan waren er 54 onder de lokale bevolking en zestien onder toeristen. Het eiland heeft de grenzen eerder dit jaar geopend en trekt vooral weer veel Amerikaanse toeristen. In april bezochten bijna 60.000 bezoekers het eiland.