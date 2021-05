Beleggers Wall Street schuiven inflatiezorgen aan de kant

Techaandelen waren maandag in trek op de beurs in New York. Bekende bedrijven als Apple, Amazon en Tesla wonnen duidelijk aan beurswaarde. Beleggers op Wall Street leken daarmee hun eerdere zorgen over een snelle stijging van de inflatie enigszins naast zich neer te leggen. Daarnaast maakte ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic een koerssprong.

Maker van elektrische auto’s Tesla werd meer dan 4 procent waard. Zwaargewichten Apple en Amazon stegen dik 1 procent. Amazon kon ook op aandacht rekenen omdat het webwinkelbedrijf nu echt heel dicht bij een overname van filmstudio MGM zou zijn. Over die deal ter waarde van 9 miljard dollar gingen eerder al geruchten. MGM is onder meer de eigenaar van de rechten op de James Bond-films.

De koersstijging van Virgin Galactic, dat direct na de openingsbel al flink omhoog schoot, bedroeg uiteindelijk bijna 28 procent. Het ruimtevaartschip VSS Unity Galactic maakte zaterdag een succesvolle bemande testvlucht. Daarmee steeg het vertrouwen in het bedrijf van miljardair Richard Branson, dat op korte termijn commerciële ruimtereizen wil aanbieden.

Olieprijzen

Techgraadmeter Nasdaq ging 1,4 procent vooruit tot 13.661,17 punten. De leidende Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 34.393,98 punten en de brede S&P 500 won 1 procent tot 4197,05 punten. De aandelenbeurzen herstelden daarmee iets van de verliezen van de voorbije handelsdagen, vooral als gevolg van de inflatievrees. Wanneer de inflatie snel oploopt, kan dat de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, namelijk bewegen om sneller de rente te gaan verhogen. Dat zou juist ongunstig zijn voor beleggers.

De olieprijzen gingen daarnaast hard omhoog. Er zijn namelijk steeds meer tekenen dat het herstel van de coronacrisis voorspoedig verloopt en daarmee de vraag naar olie groeit. Een vat Amerikaanse olie werd 3,8 procent duurder op 65,97 dollar. Brentolie steeg 3 procent in prijs tot 68,45 dollar per vat. De grote olieconcerns Chevron en ExxonMobil kregen er elk meer dan 1 procent bij.

Verder maakte de bitcoin een opmerkelijk herstel door. In 24 uur is de cryptomunt zo’n 16 procent in waarde gestegen tot 39.000 dollar. De bitcoin was eerder juist flink in waarde gezakt sinds het recordniveau van bijna 65.000 dollar half april door de vrees voor strengere regelgeving en de zorgen over het hoge energieverbruik van de munt. De euro noteerde op 1,2215 dollar, van 1,2210 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.