TextielMuseum toont Nederlandse outfits Eurovisie Songfestival

Het TextielMuseum in Tilburg wijdt in juni een expositie aan de creaties die presentatoren en Nederlandse artiesten droegen tijdens het Eurovisie Songfestival. De tentoonstelling Eurofashion is van 9 juni tot en met 10 juli te zien, meldt het museum op haar website.

Het gaat om zeven kledingstukken in totaal. Te zien zijn onder andere de outfits van Edsilia Rombley van de hand van Tess van Zalinge en Elzinga Studio, de japon voor Chantal Janzen van David Laport, de creatie van modehuis Maison the Faux voor Nikkie de Jager en de jurk voor zangeres Davina Michelle van Martan.

De Songfestivalpresentatoren droegen tijdens het liedjesfestijn uitsluitend creaties van Nederlandse ontwerpers. Deze keuze was gemaakt door Diek Pothoven, Head of Styling van het Songfestival. In samenspraak met de presentatoren en hun vaste stylisten heeft hij besloten de ‘power rangers van de Nederlandse mode’ in te schakelen. ‘Ik was op zoek naar ontwerpers met een moderne eigen signatuur en waar een prettige en open samenwerking mee mogelijk was. Het belangrijkste is namelijk dat de hosts zich prachtig en zelfverzekerd voelen’, aldus Pothoven.