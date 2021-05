Ministerie Wit-Rusland:opgepakte journalist Protasevitsj zit vast

Journalist Roman Protasevitsj, die zondag in Minsk door de Wit-Russische autoriteiten uit een vliegtuig werd gehaald en aangehouden, zit in voorlopige hechtenis in een gevangenis in Minsk, heeft een woordvoerder van het Wit-Russische ministerie van Binnenlandse Zaken maandag gezegd.

Tadeusz Giczan, hoofdredacteur van het oppositiekanaal Nexta, dat Protasevitsj oprichtte, meldde maandag op Twitter dat de journalist met een hartaandoening in het ziekenhuis is opgenomen. Zijn toestand zou kritiek zijn. Dat had hij gehoord van Protasevitsj’ moeder. Maar volgens de autoriteiten gaat het goed met de journalist. ‘Er zijn geen klachten over zijn gezondheidstoestand’, zei de woordvoerder van het ministerie.

De autoriteiten in Wit-Rusland zeggen dat ze legaal handelden toen ze zondag het passagiersvliegtuig waarin Protasevitsj zat, lieten landen in Minsk. Wereldwijd is verontwaardiging over het aan de grond zetten van het vliegtuig, maar Wit-Rusland beschuldigt het Westen ervan ongegronde beweringen te doen om politieke redenen.