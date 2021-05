Premier Mark Rutte roept KLM op niet meer over Wit-Rusland te vliegen. Hij zei dit in Brussel voor aanvang van een Europese top en na overleg met verschillende andere regeringsleiders. De luchtvaartmaatschappij maakte eerder maandag bekend geen veiligheidsrisico te zien en stelt dat het vluchtschema "normaal zal worden voortgezet".

"Het is ons duidelijk dat de Wit-Russische autoriteiten zeer onbetrouwbaar zijn bij het beheer van het luchtruim", zei Rutte.

De 27 EU-leiders bespreken de situatie in Wit-Rusland vanwege de gedwongen landing zondag van een Ryanair-vlucht vanuit Griekenland naar Litouwen in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Aan boord was het Wit-Russische oppositielid Roman Protasevitsj, een journalist die in ballingschap leeft. Hij werd gearresteerd.