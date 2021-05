Wit-Rusland: ‘Ryanair-vlucht tegengehouden na dreiging Hamas’

De Wit-Russische autoriteiten zeggen maandag dat zij Ryanair-vlucht FR4978 met het prominente oppositielid Roman Protasevitsj aan boord dwongen te landen omdat Hamas zou hebben gezegd een bom te hebben geplaatst in het toestel. Het vliegtuig was zondag onderweg van Griekenland naar Litouwen.

Het hoofd van de luchtvaartafdeling van het Wit-Russische ministerie van transport en communicatie las maandag een brief voor die afkomstig zou zijn van Hamas. Hierin staat dat ‘de soldaten van Hamas’ eisen dat Israël stopt met het geweld in de Gazastrook en dat de Europese Unie afziet van steun voor Israël in dit conflict. ‘Er is een bom aan boord van deze vlucht. Als jullie niet aan onze eisen voldoen, zal deze bom ontploffen boven Vilnius op 23 mei’, zou er verder in de brief staan.

Wegens de vermeende noodsituatie rukte de brandweer van Minsk na de landing in groten getale uit naar de internationale luchthaven. Het toestel werd door een gevechtsvliegtuig van de Wit-Russische luchtmacht geëscorteerd. Kort na de landing meldden lokale media dat de vlucht door de overheid was gedwongen om te landen zodat Protasevitsj gearresteerd kon worden. Naar verluidt heeft de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko zelf het bevel gegeven om het toestel aan de grond te laten zetten. Litouwen spreekt van een vooropgezet plan en beweert dat Loekasjenko wist dat Protasevitsj aan boord was.

Nexta

Protasevitsj is de oprichter van het oppositiekanaal Nexta op het berichtenplatform Telegram. Dat kanaal bericht onder meer over de massale betogingen tegen het regime van Loekasjenko. Die regeert de voormalige Sovjet-Republiek al sinds 1994 met harde hand en zou de verkiezingen in augustus door middel van fraude naar zijn hand hebben gezet.

De gedwongen landing en de arrestatie hebben geleid tot veel woedende internationale reacties.