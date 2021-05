Airbus uit op verkoopsucces met nieuwe vliegtuigvleugels

De Europese vliegtuigbouwer Airbus wil een nieuw type vleugel ontwikkelen. De nieuwe vleugel is goedkoper en ook gemakkelijker om te produceren. De vliegtuigmaker verwacht dat de lichtgewicht-vleugel van composiet een nieuw verkoopsucces zal worden.

Ruim tien jaar geleden voegde Airbus zuinigere motoren toe aan zijn A320-vliegtuigfamilie, waardoor de vraag naar dit toen al bestverkochte model nog eens een enorm steeg. De nieuwe vleugel zal ingezet worden op een verbeterde versie van diezelfde A320-serie, waardoor deze jets met één gangpad nog efficiënter moeten worden, aldus de leider van het project Sue Partridge.

Airbus heeft in de loop der jaren enkele upgrades doorgevoerd, bijvoorbeeld door vleugeltips toe te voegen die de aerodynamische werveling verminderen, maar verder is de vleugel grotendeels hetzelfde gebleven sinds de introductie van de A320 eind jaren tachtig. De toekomstige vleugel zal langer en dunner worden om de aerodynamische prestaties en brandstofefficiëntie te verbeteren. Ook door automatisering en nieuwe fabricagetechnieken zal de productie vereenvoudigd worden, zegt Partridge.

Het vleugelproject van Airbus zal in 2023 worden afgerond. De volgende stap is om de technologie aan te scherpen voor een uiteindelijke productlancering, waarbij de planning afhankelijk is van de complexiteit van het vliegtuigontwerp, aldus Partridge.