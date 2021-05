Minister Van ‘t Wout legt zijn werk neer vanwege een burn-out

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zal hem de komende tijd vervangen. Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel, zal tijdens die periode ook als minister van Buitenlandse Zaken fungeren.

Ook komt er een extra staatssecretaris totdat er een nieuw kabinet is. Die moet zich bezighouden met klimaat en energie en zal uit de kring van de VVD komen, meldt de RVD. Wie deze functie gaat vervullen, wordt ‘zo spoedig mogelijk’ bekendgemaakt.

Van ‘t Wout volgde in januari dit jaar Eric Wiebes op als minister voor Economische Zaken, nadat Wiebes vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire was afgetreden. In juli vorig jaar werd hij staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid omdat Tamara van Ark doorschoof als minister voor Medische Zorg.

Voordat Van ‘t Wout toetrad tot het kabinet, was hij vicefractievoorzitter van de VVD. Eerder was hij onder meer raadslid in Amsterdam en politiek assistent van Mark Rutte, de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs.