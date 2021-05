‘Coronacrisis kost Duitse economie 300 miljard euro’

De Duitse economie heeft tot juni een klap van 300 miljard euro opgelopen als gevolg van de coronacrisis. En het zal ook nog jaren duren voordat de economische schade is hersteld. Dat zeggen onderzoekers van het Institut der Deutschen Wirtschaft (IW).

Alleen al door de lockdown dit voorjaar zal de pandemie 100 miljard euro van de productie van de grootste economie van Europa afsnoepen, bovenop de klap van vorig jaar. Hoewel de voortgang van het vaccinatieprogramma volgens de onderzoekers veelbelovend is, zullen de gevolgen van de lockdowns hun sporen nalaten.

Niet alleen de sluiting van winkels, restaurants, hotels en culturele instellingen is verantwoordelijk voor de enorme inzinking. Volgens de onderzoekers gaat het ook om indirecte gevolgen. Zo hebben autofabrikanten de assemblagelijnen in verschillende Europese fabrieken moeten stilleggen omdat er momenteel een tekort is aan chips. De stilstand van de productie heeft ook merkbare gevolgen voor de economie.

Het totale corona-effect vertegenwoordigt ongeveer 9 procent van het bruto binnenlands product van Duitsland. De economie van het land bevindt zich in een overgangsfase en probeert de crisis te boven te komen. Dat gebeurt op het moment dat het leiderschap van bondskanselier Angela Merkel ten einde loopt.

‘Het zal jaren duren voordat de verliezen en structurele verstoringen zijn weggewerkt,’ zei Michael Hüther, directeur van het in Keulen gevestigde onderzoekinstituut. ‘De vaccinatiegraad neemt eindelijk toe, en dat is een niet te onderschatten signaal voor de economie.’

Na een trage start is het vaccinatieprogramma versneld. Ongeveer 40 procent van de bevolking heeft ten minste één prik gekregen. Circa 14 procent van de Duitsers is inmiddels volledig ingeënt.

Duitsland is begonnen met het versoepelen van de maatregelen, gesteund door de dalende infecties. Het aantal nieuwe besmettingen ligt op het laagste niveau in maanden.