Koerssprong luxaflexmaker Hunter Douglas op rustig Damrak

Het aandeel Hunter Douglas maakte maandag een flinke koerssprong op de Amsterdamse beurs. Topman en president-commissaris Ralph Sonnenberg verhoogde zijn overnamebod op het bedrijf achter het bekende raambekledingsproduct Luxaflex van 64 euro per aandeel naar 82 euro. Sonnenberg heeft via zijn investeringsmaatschappij Bergson Beheer al 83 procent van de stukken in handen. Het aandeel Hunter Douglas sloot vrijdag op 68,40 euro per aandeel en won een vijfde aan beurswaarde.

De Europese beurzen lieten weinig beweging zien. Veel bedrijven zijn dicht vanwege tweede pinksterdag en in Frankfurt en Zürich zijn de beurzen gesloten. Later in de week gaat de aandacht vooral uit naar de cijfers over de economische groei en het consumentenvertrouwen in grote economieën als Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 707,99 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 1058,40 punten. De graadmeters in Parijs en Londen stegen 0,2 procent.

Sterkste stijgers in de AEX waren chiptoeleverancier Besi, staalfabrikant ArcelorMittal en speciaalchemieconcern DSM met winsten rond 0,7 procent. Verzekeraar NN Group (min 3,3 procent) noteerde ex dividend. In de MidKap ging kunstmestproducent OCI aan kop met een plus van 2,5 procent dankzij een verhoging van het koersdoel door Credit Suisse. Laadpalenfabrikant Alfen was de sterkste daler met een min van 2,8 procent.

De luchtvaartsector stond ook in de belangstelling nu steeds meer landen hun grenzen weer openstellen voor toeristen. Topman Michael O’Leary van de Ierse prijsvechter Ryanair zei dit weekend dat het aantal boekingen fors stijgt. De Europese Unie riep daarnaast op tot een internationaal onderzoek naar de noodlanding van een Ryanair-vliegtuig in Minsk, waar een tegenstander van de Wit-Russische regering werd gearresteerd. Ryanair won een fractie in Dublin.

De aandacht bleef ook uitgaan naar de bitcoin. De grootste cryptomunt ter wereld veerde maandag wat op tot ruim 36.000 dollar na de koersval in het weekeinde. De munt is flink in waarde gezakt sinds het recordniveau van 64.895 dollar half april door de vrees voor strengere regelgeving en de zorgen over het hoge energieverbruik van bitcoin.

De euro was 1,2193 dollar waard, tegen 1,2186 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,1 procent tot 64,30 dollar. Brentolie kostte ook 1,1 procent meer op 67,17 dollar per vat.