Bioscoopketen Cineworld trekt meer bezoekers dan voorzien

Voor de Britse bioscoopketen Cineworld lijkt het herstel van de coronacrisis te zijn ingezet. De op één na grootste bioscoopketen ter wereld zei dat meer mensen dan verwacht in het Verenigd Koninkrijk weer naar de film willen, geholpen door de populariteit van animatiefilm Peter Rabbit 2, The Runaway.

De Britse bioscopen gingen onlangs weer open na maanden dicht te zijn geweest. Daarbij profiteert het land van een succesvol vaccinatieprogramma tegen corona. De filmzalen mogen sinds de versoepelingen door Londen op 50 procent van de capaciteit draaien.

Cineworld kon de hoger dan verwachte bezoekersstroom sinds de recente heropening goed gebruiken. De keten leed als gevolg van de crisis voor het eerst in zijn geschiedenis verlies, zo werd in maart bekend. Wat ook meespeelde is dat er geen nieuwe films werden uitgebracht in crisistijd.

Naast het Verenigd Koninkrijk is Cineworld ook in een aantal andere landen actief, waaronder de Verenigde Staten. In dat land mogen ook bijna alle bioscopen weer open. De verwachting is dat ook in andere landen restricties snel worden opgeheven. Cineworld baat ook filmzalen uit in een aantal Oost-Europese landen en Israël.

De top van Cineworld rekent door het verbeterde consumentenvertrouwen en het succes van de vaccinatiecampagne de komende maanden op een sterk herstel van de bioscoopbezoeken. Ook zei het bedrijf de volledige belastingteruggave van 203 miljoen dollar te hebben ontvangen in het kader van de steunmaatregelen van de Amerikaanse regering voor bedrijven.

Grote Hollywoodstudio’s beloofden eerder een reeks grote releases in de zomer om het publiek terug naar de bioscopen te lokken.