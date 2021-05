Aantal hotelovernachtingen Spanje nog lang niet op oude niveau

Het aantal door toeristen geboekte overnachtingen in Spaanse hotels is in april gestegen naar ruim 4 miljoen. Dat is 85 procent minder dan in dezelfde maand in 2019, voor de coronacrisis. Dat meldt het Spaanse statistiekbureau.

In 2020 waren er in april nul geboekte overnachtingen door toeristen omdat in het land strikte lockdownmaatregelen golden vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het aantal steeg in april dit jaar met 15 procent ten opzichte van maart 2021.

Op 7 juni opent Spanje de deuren voor alle bezoekers die zijn ingeënt tegen het coronavirus. Dat zei de Spaanse premier Pedro Sánchez vrijdag op een toerismebeurs in Madrid. Britten mogen vanaf maandag al komen. Spanje heeft dringend behoefte aan inkomsten. Voor de coronacrisis verdiende het land ongeveer 12 procent van het bruto binnenlands product met de enorme toerismesector.

In 2019 bezochten meer dan 83,5 miljoen toeristen Spanje. Ruim een vijfde was in dat jaar Brits en 4,4 procent Nederlands. Zeker 2,5 miljoen mensen werkten toen in de Spaanse toerismesector. Het afgelopen jaar is de werkloosheid fors toegenomen.