‘Jack Ma stapt op als leider van exclusieve universiteit’

Techmiljardair Jack Ma gaat aftreden als leider van de door hem opgerichte elite-universiteit. Dat meldt zakenkrant Financial Times. Eerder zouden de Chinese autoriteiten Hupan University al hebben gedwongen nieuwe inschrijvingen stop te zetten. Ma, medeoprichter van onder andere techconcern Alibaba, is zelf niet meer in het openbaar verschenen sinds oktober, toen hij openlijk kritiek uitte op de Chinese toezichthouders en staatsbanken.

Ma nam in 2015 het voortouw toen een groep industriële en technologische bedrijven besloten Hupan op te richten. De zeer exclusieve universiteit is opgericht in Hangzhou, de geboorteplaats van Ma. Doel van de academie is om elk jaar een selecte groep mensen ondernemerschap, bedrijfsmanagement en bedrijfscultuur bij te brengen.

Het zit Peking dwars dat studenten werken aan topondernemerschap met een gemeenschappelijk doel dat is vastgesteld door Ma in plaats van door de Communistische Partij. Naar verluidt wordt het curriculum van Hupan aangepast en krijgt de universiteit een nieuwe naam.

Het is niet voor het eerst dat Peking zijn pijlen richt op Ma. In november vorig jaar torpedeerden beleidsmakers in Peking op het laatste moment de miljardenbeursgang van Ma’s betalingsbedrijf Ant Group. Een maand later volgde een mededingingsonderzoek naar Alibaba. De Chinese overheid besloot om harder op te treden tegen grote concerns die veel macht hebben en zich tot voor kort nog maar aan weinig regels hoefden te houden.