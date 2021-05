Aung San Suu Kyi voor de rechter verschenen

De gekozen Myanmarese leider Aung San Suu Kyi is maandag voor de rechter verschenen. Suu Kyi leek in goede gezondheid en had een ontmoeting met haar juridisch team voorafgaand de hoorzitting, zei advocaat Thae Maung Maung.

Ze wordt door de junta onder meer verdacht van het overtreden van de coronaregels tijdens de verkiezingscampagne en haar partij wordt verdacht van fraude bij de verkiezingen. Het was de eerste keer dat ze in het openbaar te zien was sinds de staatsgreep op 1 februari.

Juntaleider Min Aung Hlaing zei vorige week dat Suu Kyi veilig en gezond is. Ze zit in huisarrest en verscheen tot maandag alleen via videoverbinding in de rechtbank.

Suu Kyi en haar partij Nationale Liga voor Democratie (NLD) wonnen de verkiezingen met overmacht in november 2020. De partij van het leger verloor veel zetels, waarna de legerleiding al snel met nooit bewezen claims van fraude kwam.

Sinds de coup is het onrustig in Myanmar. Honderdduizenden mensen zijn de straat opgegaan om te protesteren tegen de machtsovername. Die protesten worden hardhandig neergeslagen waarbij meer dan 800 doden vielen. Sinds kort vechten bewapende groepen tegen het leger. Zondag kwamen bij meerdere aanvallen tientallen soldaten om het leven.