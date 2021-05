EU wil internationaal onderzoek naar arrestatie Wit-Rusland

De Europese Unie heeft opgeroepen tot een internationaal onderzoek naar de noodlanding van een Ryanair-vliegtuig in Minsk, waar een tegenstander van de Wit-Russische regering werd gearresteerd.

‘Door deze dwangmaatregel hebben de Wit-Russische autoriteiten de veiligheid van de passagiers en de bemanning in gevaar gebracht. Er moet een internationaal onderzoek naar dit incident worden uitgevoerd’, zei Josep Borrell, de EU-beleidschef voor het buitenlands beleid. De EU-leiders zullen tijdens een top die maandagavond in Brussel begint, aanvullende sancties tegen Wit-Rusland bespreken.

Wit-Rusland zette zondag gedwongen een vliegtuig met aan boord een belangrijk kopstuk van de oppositie aan de grond in Minsk. Journalist Roman Protasevitsj, die aan boord zat van het toestel, verbleef in ballingschap en riskeert in Wit-Rusland de doodstraf. Lokale media meldden dat de Wit-Russische autoriteiten het vliegtuig tot landen hadden gedwongen om Protasevitsj te arresteren.

De commissie Buitenlandse Zaken van het Britse parlement heeft vliegtuigmaatschappijen opgeroepen om niet meer over Wit-Rusland te vliegen en strenge sancties tegen president Aleksandr Loekasjenko geëist.