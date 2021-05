Blinken: onduidelijk of atoomdeal met Iran kan worden hersteld

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken heeft gezegd dat het onduidelijk blijft of Iran ‘bereid is om de nodige stappen te zetten’ om zich aan een nieuwe multinationale nucleaire overeenkomst te houden.

In de aanloop naar een nieuwe gespreksronde in Wenen over het opnieuw tekenen van het akkoord, werd Blinken gevraagd naar Iraanse berichten dat Washington er al mee had ingestemd om een aantal sancties op te heffen die de Iraanse economie hebben verlamd.

Er zijn volgens Blinken nog te veel onduidelijkheden. ‘Iran weet wat het moet doen om de nucleaire overeenkomst te redden. We hebben nog niet gezien of het land bereid is om een beslissing daarover te nemen. We hebben nog geen antwoord,’ zei hij tegen Amerikaanse media.

Toenmalig Amerikaans president Donald Trump stapte in 2018 uit het akkoord, maar zijn opvolger Joe Biden wil het plan nieuw leven inblazen. Blinken werkt daarvoor samen met de andere partijen bij het akkoord uit 2015 toen Iran beloofde zijn nucleaire activiteiten te beperken in ruil voor verlichting van economische sancties.