Baas viruslab Wuhan: berichten over zieke medewerkers onzin

De directeur van een laboratorium in de Chinese stad Wuhan ontkent dat zijn medewerkers in november 2019 ziek zijn geworden als gevolg van een mogelijke uitbraak van het coronavirus. Hij reageert op berichten van Amerikaanse inlichtingendiensten over het lab waar onderzoek werd gedaan naar pathogene virussen, zoals het coronavirus, waar The Wall Street Journal zondag over schreef.

‘Het zogenaamde Amerikaanse inlichtingenrapport over ziek personeel van het Wuhan Institute of Virology is een regelrechte leugen die uit het niets kwam, zegt Yuan Zhiming, directeur van het Wuhan National Biosafety Laboratory van het instituut, tegen de Chinese krant Global Times,

In het verhaal, waarvoor een beroep is gedaan op een niet eerder gepubliceerd rapport uit de laatste dagen van de regering van de Amerikaanse president Donald Trump, werd gesteld dat verschillende onderzoekers van het lab in de herfst van 2019 ziek werden met symptomen die leken op zowel Covid-19 als gewone seizoensziekten.

‘Die beweringen zijn ongegrond. Het lab is niet op de hoogte geweest van deze situatie, en ik weet niet eens waar dergelijke informatie vandaan komt,’ vertelde de Chinese onderzoeker aan de krant.

Een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wees eerder uit dat het virus waarschijnlijk niet uit een laboratorium afkomstig is, maar van dieren. Er kwam veel kritiek op dat onderzoek, omdat China niet genoeg openheid van zaken zou hebben gegeven. De huidige virusuitbraak begon in Wuhan en verspreidde zich over de hele wereld.