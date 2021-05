Het KNMI heeft voor vanmiddag en vanavond code geel afgegeven voor het zuiden van het land. In de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg komen in de middag en de avond enkele stevige regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. Daarbij is kans op hagel en windstoten tot 65 kilometer per uur.

Later in de avond nemen de buien in activiteit af.