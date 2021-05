Trump-aanhangster Greene vergelijkt mondkapje met Jodenster

Het Republikeinse congreslid Marjorie Taylor Greene heeft voor veel ophef gezorgd in de Verenigde Staten door het verplicht dragen van een mondkapje te vergelijken met het dragen van een Jodenster tijdens de Tweede Wereldoorlog.

‘Weet je, we kunnen terugkijken op een tijd in de geschiedenis waarin mensen werd verteld dat ze een gouden ster moesten dragen. Ze werden beslist als tweederangsburgers behandeld, zo erg zelfs dat ze op treinen werden gezet en naar gaskamers in nazi-Duitsland werden gebracht’, zei de Trumpaanhangerster op het conservatieve nieuwskanaal Real America’s Voice.

Greene verdedigde haar uitspraken dit weekend. ‘Ik heb niets verkeerds gezegd’, zei ze tegen omroep 12 News. ‘Ik denk dat iedere verstandige Joodse persoon een hekel had aan wat er in nazi-Duitsland gebeurde. En dat iedere verstandige Joodse persoon het niet leuk vindt wat er gebeurt met de aanmatigende maskerplicht.’

Het Amerikaans-Joodse congres vroeg Greene excuses aan te bieden. ‘Je kunt gezondheidsgerelateerde beperkingen nooit vergelijken met gele sterren, gaskamers en andere nazi-wreedheden.’ Greene’s woorden stuitten ook op verontwaardiging bij zowel Democraten als Republikeinen. ‘Dit is boosaardige waanzin’, schreef de Republikeinse congreslid en Trump-criticus Liz Cheney op Twitter. Democratisch congreslid Jim McGovern noemde het ‘meer dan verontrustend’ dat Greene de systematische moord op zes miljoen Joden vergeleek met het dragen van een mondmasker. Hij eiste haar aftreden.

Greene staat bekend om de complottheorieën die zij geregeld verspreidt. Ze herhaalde meermaals de valse bewering van Trump dat hij de verkiezingen op 3 november vorig jaar zou hebben gewonnen. Ook zou ze in 2018 en 2019 steun hebben betuigd aan oproepen om kopstukken van de Democratische partij te laten executeren of daar zelf toe hebben opgeroepen.