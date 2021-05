Litouwen stelt onderzoek in naar vliegtuigkaping

De procureur-generaal in de Litouwse hoofdstad Vilnius is een voorlopig onderzoek begonnen naar een vliegtuigkaping nadat Wit-Rusland zondag een Ryanair-vliegtuig dwong in Minsk te landen. Het wordt uitgevoerd door de gerechtelijke politie van de EU-lidstaat, tevens lid van de NAVO. De passagiers en de bemanning van het vliegtuig, dat zondagavond uiteindelijk in Vilnius aankwam, zullen worden ondervraagd.

‘We verwachten ook dat ze meewerken met de wetshandhavers en onze ambtenaren alle informatie geven die ze hebben’, zei premier Ingrida Simonyte volgens het Baltische persagentschap BNS na een ontmoeting met passagiers op de luchthaven van Vilnius. ‘We hopen dat de mensen vanavond zo snel mogelijk naar huis mogen, want we begrijpen dat iedereen moe is.’

Het vliegtuig, dat vanuit Athene op weg was naar Vilnius, werd geëscorteerd door een gevechtstoestel van de Wit-Russische luchtmacht en gedwongen in de hoofdstad Minsk te landen. Naar verluidt heeft de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko persoonlijk het bevel gegeven om het toestel aan de grond te zetten. Onder de meer dan honderd passagiers aan boord van het Ryanair-vliegtuig bevond zich de 26-jarige journalist en blogger Roman Protasevitsj, een belangrijk kopstuk van de oppositie die in ballingschap verbleef en in Wit-Rusland de doodstraf riskeert. Hij werd zondag in Minsk opgepakt.

De Litouwse regering heeft de omleiding van het vliegtuig scherp veroordeeld en het een ‘daad van staatsterrorisme’ genoemd, gericht tegen de veiligheid van burgers van de EU en andere landen. Vilnius zei met internationale partners te zullen samenwerken om het luchtruim van Wit-Rusland te sluiten voor internationale vluchten.