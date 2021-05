‘Chinese labmedewerkers hadden coronaklachten voor uitbraak’

De medewerkers meldden zich in november 2019 met ernstige klachten bij een ziekenhuis in de Chinese miljoenenstad. Volgens Amerikaanse bronnen wijst dit erop dat het virus uit het laboratorium ontsnapt kan zijn. China ontkent dat.

Een onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wees eerder uit dat het virus waarschijnlijk niet uit een laboratorium afkomstig is, maar van dieren. Er kwam veel kritiek op dat onderzoek, omdat China niet genoeg openheid van zaken zou hebben gegeven.

Uitgebreid onderzoek

Het Amerikaanse onderzoek was in januari al afgerond, maar lekt nu uit via The Wall Street Journal. Volgens de krant gaat het om een uitgebreid onderzoek, al zeggen andere bronnen in de Verenigde Staten dat de informatie afkomstig is van een bevriend land en dat er meer onderzoek nodig is.

Er zijn veel verschillende soorten coronavirussen, het nu bekende SARS-CoV-2 kan leiden tot de ziekte Covid-19, maar niet al die virussen kunnen mensen ziek maken. De huidige virusuitbraak begon in Wuhan en verspreidde zich over de hele wereld.