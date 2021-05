EU-leiders bespreken sancties na luchtactie Wit-Rusland

De 27 EU-leiders bespreken maandagavond in Brussel mogelijke sancties tegen Wit-Rusland. De voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, heeft de gedwongen landing van een toestel van Ryanair zondag in Minsk op de agenda van de tweedaagse EU-top gezet, meldt zijn woordvoerder. ‘Consequenties en mogelijk sancties zullen worden besproken’, twittert hij. Een kopstuk van de Wit-Russische oppositie, de in ballingschap levende journalist Roman Protasevitsj, was aan boord en is gearresteerd.