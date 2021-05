EBU: alleen in Nederland problemen met stemmen songfestival

De European Broadcasting Union (EBU), de koepel die het Eurovisie Songfestival organiseert, zegt dat er alleen in Nederland problemen waren met het uitbrengen van de stemmen. Het probleem lag bij een van de telecombedrijven, laat de EBU zondag weten in een verklaring.

Honderden mensen klaagden na de finale op sociale media dat ze een melding hadden gekregen dat hun stem niet was meegeteld, terwijl die wel op tijd was uitgebracht. "We begrepen dat er in Nederland een probleem was bij een van de Nederlandse telecombedrijven, waardoor stemmen niet op tijd door het netwerk werden verwerkt en op tijd konden worden doorgegeven. We betreuren de teleurstelling die dit heeft veroorzaakt, maar het lag buiten de macht van de EBU", laat de koepel weten.

Alle stemmen die wel zijn binnengekomen zijn gecheckt en gecontroleerd, benadrukt de EBU. "En we zijn tevreden dat we een valide uitslag hebben. We vinden het mooi dat er in heel Europa zoveel is gestemd door het publiek dat graag wilde bijdragen aan het evenement."