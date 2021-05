EU en lidstaten veroordelen Wit-Rusland om tegenhouden vlucht

In navolging van buurland Litouwen hebben de Europese Unie en andere lidstaten Wit-Rusland veroordeeld vanwege het aan de grond zetten van een Ryanair-vlucht met aan boord het oppositiekopstuk Roman Protasevitsj. De vlucht met de balling aan boord ging van Griekenland naar Litouwen. De journalist Protasevitsj riskeert in Wit-Rusland de doodstraf en is na de landing aangehouden.