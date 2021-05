Franse minister waarschuwt voor apartheid in Israël

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian waarschuwt voor langdurige apartheid in Israël als de Palestijnen niet snel een eigen land krijgen. Volgens de minister is een tweestatenoplossing de enige optie om apartheid en het achterstellen van Palestijnen tegen te gaan.

In de oplossing die Le Drian voor ogen heeft, krijgen de Israëliërs en de Palestijnen een eigen land. Israël is daar op tegen, volgens de minister kan dat de scheiding tussen Palestijnen en Israëliërs doen toenemen.

Het recente conflict tussen Israël en het Palestijnse Hamas heeft volgens Le Drian de noodzaak voor een oplossing nog groter gemaakt. ‘Het vredesproces moet weer op gang komen. Dat gaat stap voor stap.’

Sinds 2014 leefden de Israëliërs en Palestijnen relatief vreedzaam naast elkaar, maar het conflict heeft de onderliggende spanningen naar boven gebracht. Ook na de wapenstilstand van afgelopen vrijdag is de situatie gespannen en zijn er op meerdere plekken rellen geweest.

Het is de eerste keer dat een lid van de Franse regering officieel spreekt over apartheid in Israël. Volgens Israël is er geen sprake van racisme. De term apartheid werd bekend door de rassenscheiding in Zuid-Afrika van 1948 tot 1990.