‘Songfestivalgaststad Rotterdam fenomenaal op de kaart gezet’

Cultuurwethouder Said Kasmi van gaststad Rotterdam kijkt met ‘een supertevreden gevoel’ terug op het Eurovisie Songfestival. ‘De omstandigheden waren niet zoals we hadden gedacht, maar we hebben toch wel de mooiste editie neergezet en het maximaal haalbare eruit gehaald.’

‘Dat was wel even een kippenvelmoment, die filmische beelden van je eigen stad die de wereld overgaan. We hebben Rotterdam fenomenaal op de kaart gezet,’ aldus Kasmi, doelend op het optreden van onder meer Afrojack op de Erasmusbrug tijdens de finale van het internationale muziekfestijn. ‘Het was een megaklus die we in gekke omstandigheden succesvol hebben geklaard.’

Kasmi noemt het een historische editie, aangezien Rotterdam vanwege de uitgestelde editie van 2020 het songfestival twee jaar organiseerde. ‘En het is het allereerste evenement wereldwijd dat op deze schaal, met publiek wordt georganiseerd in deze tijd. Toen we twee jaar geleden met het thema Open Up kwamen wisten we niet dat we te maken kregen met een pandemie. Destijds ging het voornamelijk om jezelf openstellen en diversiteit. Nu is de symbolische waarde des te groter: de samenleving gaat letterlijk steeds meer open. Dat valt nu mooi samen.’

Anders dan normaal

Hoewel deze editie door de coronabeperkingen anders dan normaal was, leverde het toch niet alleen nadelen op. ‘Die optredens op de daken hadden we niet gehad als er geen corona was geweest. Omdat we wilden voorkomen dat mensen kwamen kijken, moesten we vindingrijk zijn. Dus traden de artiesten coronaproof op de daken op en dat heeft prachtige beelden van de stad opgeleverd.’ Het spektakel werd door 200 miljoen mensen op tv bekeken, maar ook Rotterdammers bleven er massaal voor thuis. ‘Volgens de politie was het in de straten zelden zo rustig. Dat is een mooi meetpunt dat het leeft in de stad.’

Hoewel de gemeente Rotterdam 22 miljoen euro uitgaf aan de organisatie van het evenement en vanwege de coronarestricties niet de gehoopte inkomsten binnenhaalde, is Kasmi ervan overtuigd dat de gemaakte kosten zó zijn terugverdiend. ‘Als een kleine 3 procent van die 200 miljoen kijkers denkt: wauw, wat een mooie stad, daar ga ik heen, dan heb je de kosten er al uit. We zien het nu al gebeuren: ik hoorde van Ahoy dat de aanvragen voor hele grote tech- of medische congresevenementen al binnenstromen.’