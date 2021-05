Actie voor bedankje agenten in zaak overval waardetransport

Een inwoner van het Noord-Hollandse dorp Broek in Waterland, waar een overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord eerder deze week eindigde, is een crowdfundingsactie begonnen voor de politie. Op crowdfundingswebsite GoFundMe schrijft initiatiefnemer Nick Schallies dat het misschien mooi is als dorp een gebaar te maken, bijvoorbeeld door de politiemensen die erbij waren een bos bloemen of diner in het dorpshuis aan te bieden.

In de drie uur dat de actie loopt, is al bijna 1000 euro opgehaald, fors meer dan het streefbedrag van 100 euro.

De overval op het waardetransport werd woensdagmiddag bij Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan in Amsterdam gepleegd en eindigde in Broek in Waterland, na een wilde achtervolging door de politie in een weiland waar over en weer werd geschoten, onder meer met automatische wapens. In totaal zitten zes verdachten, van wie er van vijf bekend is dat ze uit België en Frankrijk komen, vast. Een zevende verdachte, een 47-jarige Fransman, kwam om bij de schotenwisseling. De politie is nog op zoek naar minimaal drie verdachten.

Volgens de initiatiefnemer voor der inzameling heeft het incident veel indruk gemaakt op de inwoners van het dorp. ‘De vraag wat als komt bij mij steeds terug: wat als alles een half uur eerder was gebeurd in een dorp vol fietsende kinderen, wat als het niet geregend had en de Volgermeer vol met natuurliefhebbers had gelopen? Maar wat als de politie niet heldhaftig had opgetreden? Gelukkig hebben ze dit gedaan!’

Volgens de initiatiefnemer ‘mogen we oprecht trots zijn op deze helden’. In een update zegt Schallies dat nu het bedrag veel hoger is dan verwacht ‘we’ graag een aantal agenten samenbrengen met direct betrokkenen ‘om te proosten op de goede afloop’.