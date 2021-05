Beleggers wacht relatief rustige beursweek

Beleggers wacht komende week een relatief rustige beursweek. Het cijferseizoen is goeddeels achter de rug en de markten lijken zich vooral te moeten optrekken aan macro-economisch nieuws. Zo volgen er de komende week cijfers over de economische groei en het consumentenvertrouwen in grote economieën als Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten.

De Amerikaanse president Joe Biden onthult komende week ook zijn gedetailleerde begrotingsvoorstel. Het is voor het eerst dat er een volledige lijst volgt van de programma’s die de president wil uitbreiden of verlagen, van infrastructuur en kinderopvang tot buitenlandse hulp, immigratie en politie. Ook zal worden aangegeven hoe de regering de economie na de coronapandemie wil gaan herstellen.

Verder gaat de aandacht uit naar de strategie-update van elektronicaconcern Sony. De Organisatie voor Economische en Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) komt op haar beurt met een rapport over de internationale handel.

Chipsector

Ook gaat de aandacht uit naar de chipsector als het Amerikaanse NVIDIA met cijfers over het eerste kwartaal naar buiten komt. Verschillende landen en economieën willen de investeringen in de sector opvoeren om wat te doen aan de wereldwijde tekorten aan halfgeleiders.

Ook zal er aandacht zijn voor de aandeelhoudersvergadering van Air France-KLM. Op de agenda staat onder meer het beloningsbeleid van de top van het concern. Minister van Financiën Wopke Hoekstra benadrukte eerder al dat hij tegen bonussen voor de top is, nu Air France-KLM met Franse en Nederlandse overheidssteun op de been wordt gehouden en het personeel flinke loonoffers moet brengen. Nederland heeft net als Frankrijk een aanzienlijk belang in het concern.

Sowieso staat de luchtvaart in de schijnwerpers nu steeds meer landen hun grenzen weer openstellen voor toeristen. Topman Michael O’Leary van prijsvechter Ryanair zei dit weekend dat het aantal boekingen fors stijgt. De Ierse luchtvaartmaatschappij verwacht in september qua aantal boekingen op 90 procent van het niveau van voor de coronacrisis te zitten.

Shell

Olie- en gasconcern Shell hoort woensdag de uitspraak in de klimaatzaak tegen het bedrijf. Milieuclubs als Milieudefensie en Greenpeace vinden dat Shell te weinig doet aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en het voorkomen van ernstige klimaatschade.

Verder zal de aandacht uitgaan naar CBS-cijfers over de detailhandel, de producentenprijzen en de prijsontwikkelingen. Ook wordt in Brussel gestemd over de verdeling van de 5 miljard euro die is bedoeld om de negatieve effecten van de brexit in EU-landen tegen te gaan.