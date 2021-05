CNN ontslaat commentator na uitspraak over inheemse Amerikanen

De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft de conservatieve commentator en voormalige Republikeinse presidentskandidaat Rick Santorum ontslagen. Santorum is op straat gezet vanwege zijn controversiële uitspraken over de cultuur van inheemse Amerikanen.

De oud-senator voor Pennsylvania deed de gewraakte uitspraken in april bij een bijeenkomst van Young America's Foundation, een conservatieve jongerenorganisatie. "We hebben een natie geschapen uit het niets", had Santorum er gezegd. "Ik bedoel: er was niets. Ja, we hadden inheemse Amerikanen, maar om eerlijk te zijn is er niet veel inheemse cultuur in de Amerikaanse cultuur."

CNN, dat onder druk stond om de samenwerking met Santorum te beëindigen naar aanleiding van die uitspraken, maakte zaterdag bekend dat het Santorum heeft ontslagen als commentator. Die reageerde via Twitter. "Toen ik bij CNN tekende, begreep ik dat ik commentaar zou gaan geven dat de CNN-kijker doorgaans niet hoort. Ik waardeer de kans die CNN mij de afgelopen vier jaar heeft gegeven."

Onjuist

De Native American Journalists Association, een beroepsvereniging voor journalisten van inheemse afkomst, had inheemse journalisten opgeroepen niet meer met CNN samen te werken en Santorum te ontslaan. Desgevraagd had Santorum begin deze maand al toegegeven dat zijn uitspraken onjuist waren en zei hij dat hij zich had versproken.

"Ik had het over de oprichting en de principes die besloten lagen in de oprichting", zei Santorum tegen CNN-collega en presentator Chris Cuomo. "De manier waarop we de inheemse Amerikanen behandelden was afschuwelijk. Het gaat in tegen alles waar ik ooit voor het gevochten als leider in het Congres."