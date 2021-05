Fors hoger bod op Luxaflex-producent Hunter Douglas

Topman en president-commissaris Ralph Sonnenberg van raambekleder Hunter Douglas heeft flink meer geld over voor het in handen krijgen van alle aandelen van zijn bedrijf, vooral bekend van Luxaflex. Sonneberg verhoogde het eerdere bod van 64 euro per aandeel naar 82 euro, zo werd in een beknopte verklaring gemeld.

De nieuwe biedprijs betekent een premie van bijna 61 procent ten opzichte van de koers van het aandeel op 11 december vorig jaar. Toen werd bekend dat Sonneberg een bod wilde doen op de stukken die hij nog niet in bezit heeft. De prijs van 64 euro per aandeel werd pas maanden later bekend. Zijn investeringsmaatschappij Bergson Beheer heeft al 83 procent van de stukken in handen.

Het is niet voor het eerst dat Sonneberg probeert om minderheidsaandeelhouders uit te kopen. Beleggersvereniging VEB uitte eerder kritiek op het te lage bod van Bergson. Volgens de beleggersvereniging werd er met het bod van 64 euro per aandeel geen rekening gehouden met toekomstige groei. Ook zou onvoldoende zijn uitgelegd waarom Hunter Douglas van de beurs gehaald moet worden.

Gebrek aan transparantie

De VEB uitte eerder ook al kritiek op het gebrek aan transparantie bij het bedrijf. De beleggersvereniging vindt allerminst dat Hunter Douglas een slecht geleide onderneming is. ‘Maar het management zal weinig tucht van de markt voelen. Belang bij een hoge waardering is er eigenlijk niet; Hunter Douglas heeft in al die jaren op de beurs nimmer voor een wezenlijk bedrag aandelen uitgegeven’, aldus de VEB.

Ondertussen is het volgens de beleggersvereniging niet bepaald een geheim dat de ‘mediaschuwe’ Sonnenberg weinig op heeft met pottenkijkers. ‘De statutaire hoofdzetel van Hunter Douglas is op Curaçao gevestigd, waardoor het de Nederlandse regels omtrent deugdelijk bestuur aan de laars kan lappen.’