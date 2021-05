‘Italië dicht bij deal met EU over nieuw Alitalia’

Italië en de Europese Unie zijn dicht bij een akkoord over de oprichting van een nieuwe nationale luchtvaartmaatschappij. Volgens de Italiaanse krant Il Messaggero kan komende week een akkoord worden bereikt over de doorstart van de eerder failliet verklaarde maatschappij Alitalia.

De besprekingen over de nationalisatie van Alitalia, die als Italia Trasporto Aereo (ITA) te boek zal staan, met de Europese Commissie zaten na verschillende overlegrondes in een impasse. Brussel eist onder andere een duidelijke scheiding tussen de bezittingen van de maatschappij en het personeel

De nieuwe maatschappij kan tussen de 4500 en 5000 personeelsleden in dienst hebben en beschikken over ongeveer 55 tot 60 vliegtuigen, aldus de krant. De EU eist dat de luchtvaartmaatschappij geen meerderheidsaandeel heeft in de afhandelings- of onderhoudsactiviteiten van ITA.

Commerciële partnerschappen

De luchtvaartmaatschappij zou volgens de krant ook in gesprek zijn met het Duitse Lufthansa en Delta Air Lines uit de VS over commerciële partnerschappen.

Ook Corriere della Sera berichtte over de onderhandelingen en noemde Delta en United Airlines als mogelijke partners op de belangrijke Amerikaanse markt. Delta bevestigde aan de krant dat het in gesprek is met de Italiaanse luchtvaartmaatschappij om ‘de relatie te consolideren en te verdiepen.’ United gaf geen commentaar.

Alitalia staat momenteel onder beheer van de Staat. Vanwege de moeilijke situatie in de luchtvaartsector door het coronavirus ging een geplande verkoop van het Italiaanse concern niet door.