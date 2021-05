New Delhi gaat versoepelen als daling coronabesmettingen doorzet

De Indiase hoofdstad New Delhi zal vanaf volgende week de lockdown versoepelen als het aantal coronabesmettingen blijft afnemen. De landelijke autoriteiten melden zondag net iets meer dan 240.000 bevestigde gevallen, het laagste dagcijfer in ruim een maand. Daarvan waren er zo’n 1600 afkomstig uit New Delhi.

De hoofdstad ging op 20 april in lockdown. Het aantal besmettingen dat er wordt vastgesteld, daalt al enige weken. Het percentage positieve uitslagen onder de geteste mensen ligt momenteel onder de 2,5 procent. Dat was vorige maand maar liefst 36 procent, aldus de lokale autoriteiten.

India kreeg begin april te maken met een flinke toename van het aantal infecties met het coronavirus. Als gevolg daarvan raakte de zorg in onder meer New Delhi overbelast, waardoor niet alle ernstige zieke coronapatiënten behandeld konden worden. India kreeg vanwege de kritieke situatie onder meer beademingsapparaten en medische zuurstuf toegestuurd van andere landen

Tweede golf

De tweede golf piekte volgens de statistieken zo’n twee weken geleden. Er werden toen enkele dagen elkaar achter elkaar meer dan 400.000 nieuwe infecties gedocumenteerd. Experts waarschuwen dat India in de komende maanden te maken kan krijgen met een derde golf en dat veel deelstaten nog geen 45-minners kunnen vaccineren vanwege een tekort aan middelen.

In het Aziatische land zijn 41,6 miljoen mensen volledig gevaccineerd Dat is 3,8 procent van de bevolking. Om alle Indiërs zo snel mogelijk in te enten, gaan sinds vorige maand geen coronavaccins het land meer uit. Het Indiase Serum Instituut (SII) is wereldwijd de grootste producent van coronavaccins. Volgens de fabrikant hoopt de leveringen aan andere landen eind dit jaar weer te hervatten.