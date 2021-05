BBC-journalist ontkent prinses Diana gekwetst te hebben

Dat zegt Bashir zondag in een interview met The Sunday Times. Hij reageert voor het eerst op de commotie rond het beruchte gesprek waarin Diana onder meer openhartig sprak over haar ongelukkige huwelijk met kroonprins Charles. Uit een onafhankelijk onderzoek bleek eerder deze week dat Bashir misleidende informatie had gebruikt om Diana te verleiden tot het gesprek.

Bashir excuseert zich bij Diana’s zonen, William en Harry, voor de manier waarop hij haar heeft overgehaald. Ook betuigt hij spijt aan haar broer Charles Spencer. De journalist overtuigde Spencer om hem met haar in contact te brengen door vervalste bankafschriften te tonen. Hiermee werd de indruk gewekt dat mensen aan het Britse hof werden betaald om persoonlijke informatie over Diana door te spelen. ‘Maar dit had geen invloed op Diana, het had geen invloed op het interview.’

Onredelijk

‘De suggestie dat ik alleen verantwoordelijk ben is onredelijk en oneerlijk’’, zegt Bashir. Hij beklemtoont dat Diana alle voorwaarden stelde voor het gesprek en dat zij zich naderhand nooit heeft beklaagd over de uitzending. Volgens Diana’s oudste zoon William, die vindt dat het interview nooit meer mag worden uitgezonden, hebben de fouten van de BBC bijgedragen aan de verslechtering van het huwelijk van zijn ouders en heeft het ‘ontelbaar veel anderen gekwetst’.

Spencer heeft de politie inmiddels gevraagd het onderzoek naar de gang van zaken rond het interview te heropenen. Het vraaggesprek, dat in november 1995 werd uitgezonden, trok een recordaantal van 22,8 miljoen Britse kijkers. Diana en Charles gingen kort na de uitzending uit elkaar. Het gesprek betekende voor Bashir zijn doorbraak. De journalist vertrok vorige maand bij de BBC, volgens een verklaring om gezondheidsredenen.