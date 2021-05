Waakhond verliest toegang tot beelden nucleaire faciliteiten Iran

Het hoofd van het agentschap, Rafael Grossi, is met Iran in overleg over een verlenging van de monitoringsovereenkomst, die invloed kan hebben op de onderhandelingen die sinds begin april gaande zijn over het herstel van het nucleaire akkoord uit 2015.

Die deal moest de nucleaire activiteiten van Iran beperken, zodat Teheran geen kernwapen in handen kan krijgen. In ruil daarvoor werden sancties opgeheven en controles ingesteld. Maar de Verenigde Staten trokken zich in 2018 eenzijdig terug en voerden de economische strafmaatregelen weer in, waarna de Iraniërs zich geleidelijk steeds minder aan de verplichtingen van het akkoord hielden.

De onderhandelingen over het reanimeren van het internationale atoomakkoord lijken voorspoedig te verlopen. De EU-bemiddelaar zei afgelopen week dat een overeenkomst vorm begon te krijgen. De Verenigde Staten en Iran onderhandelen niet rechtstreeks met elkaar. Vertegenwoordigers van de andere ondertekenaars zijn wel direct bij de gesprekken betrokken. Dat zijn Rusland, China, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.