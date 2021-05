Pfizer/BioNTech en AstraZeneca effectief tegen Indiase variant

Volgens het onderzoek van de PHE bleek het vaccin van Pfizer/BioNTech twee weken na de tweede dosis voor 88 procent doeltreffend tegen de ziekte die wordt veroorzaakt door de Indiase variant van het virus. Tegen de Britse variant is het middel voor 93 procent doeltreffend. Het inentingsmiddel van AstraZeneca bleek 60 procent effectief, tegen 66 procent voor de Britse variant.

De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock bestempelde de resultaten van de studie als ‘baanbrekend’. De regering rekent op de vaccinatiecampagne om de bevolking te beschermen tegen een opmars van de Indiase variant, die aan de andere kant van het Kanaal dominant dreigt te worden en de versoepelingen van de coronamaatregelen in het gedrang zou kunnen brengen.

Drie weken na de eerste dosis bleken beide vaccins echter nog maar voor 33 procent effectief. Het toont volgens Hancock aan hoe belangrijk de tweede prik is. De Britten besloten de tijd tussen de twee doses in te korten tot acht weken voor 50-plussers en de meest kwetsbare mensen. Het vaccinatietempo wordt ook opgetrokken in de meest getroffen regio’s, met name het noordwesten van Engeland en sommige delen van Londen.

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 5 april en 16 mei.