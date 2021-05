De politie heeft zaterdagavond een man in zijn been geschoten die met een mes op een agent kwam afrennen. De man stond even daarvoor op het dak van een politiewagen op de Hoofdweg. Toen hij werd aangesproken rende hij met een mes richting een politieman. ‘Vanwege de gevaarlijke situatie’ is hij vervolgens neergeschoten, meldt de politie.

De man zou aanspreekbaar zijn en is naar het ziekenhuis gebracht.