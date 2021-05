Hamas heropent regeringsgebouwen in Gazastrook

De Palestijnse regering in de Gazastrook heropent zondagochtend de overheidsgebouwen, nu er een wapenstilstand is overeengekomen met Israël. De kantoren zijn bijna twee weken gesloten geweest vanwege de Israëlische bombardementen op de Gazastrook.

‘Het werk op de ministeries en overheidsinstellingen wordt vanaf zondagochtend weer hervat’, staat in een verklaring van de regering, die onder leiding staat van Hamas.

Hamas voerde bijna twee weken lang raketaanvallen uit op Israël, dat antwoordde met zware bombardementen op de afgesloten Gazastrook. In Gaza werden volgens het ministerie van Gezondheid 232 mensen gedood, in Israël twaalf. Het was het heftigste conflict tussen de twee partijen sinds 2014.

In de Gazastrook heeft Hamas het voor het zeggen, de Palestijnse Westelijke Jordaanoever wordt geregeerd door de Fatah-partij van president Mahmoud Abbas.