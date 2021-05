Verdachten overval waardetransport Amsterdam langer vast

De voorlopige hechtenis van zes verdachten van de gewelddadige overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord is verlengd met veertien dagen, heeft de rechter-commissaris zaterdag besloten.

Het OM verdenkt alle mannen, die uit België en Frankrijk komen, van betrokkenheid bij de overval.

De overval op een waardetransport werd woensdagmiddag bij Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan in Amsterdam gepleegd en eindigde in Broek in Waterland, met een wilde achtervolging door de politie in een weiland waar over en weer werd geschoten, onder meer met automatische wapens. Een zevende verdachte kwam om bij de overval en nog zeker twee verdachten zijn voortvluchtig.

Wat de precieze waarde was van het transport moet nog uit onderzoek blijken.